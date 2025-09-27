Chelsea sofre virada após expulsão e perde para o Brighton em Londres

O Chelsea sofreu um revés amargo diante dos seus torcedores na Premier League. Neste sábado (27), o time perdeu por 3 a 1 para o Brighton no Stamford Bridge, pela sexta rodada. Trevor Chalobah foi expulso no começo da etapa final, prejudicando sua equipe, que levou a virada depois de Enzo Fernández ter aberto o placar. Os visitante marcaram Welbeck (duas vezes) e De Cuyper.

Com o resultado, os Blues conhecem a sua segunda derrota nesta edição do Campeonato Inglês. Estacionados nos oito pontos, aparecem em sétimo na tabela. O líder é o Liverpool, que perdeu na rodada. Por outro lado, o Brighton deu um pulo para a décima colocação ao igualar a pontuação do time londrino.

O caminho parecia fácil… só parecias

O Chelsea teve bom início e largou na frente aos 24 minutos, Enzo Fernández aproveitou sobra do desvio da zaga e cabeceou sozinho para superar o goleiro Verbruggen. Ape sar do jogo seguir aberto na etapa, os anfitriões foram melhores e poderiam ter ampliado a vantagem. Mas não foi o que ocorreu. Na volta do intervalo, o panorama mudou completamente. Isso porque Chalobah, aos sete minutos, recebeu o cartão vermelho direito por falta que impediu uma oportunidade clara de gol.

Brighton aproveita vantagem numérica

Com um a mais em campo, o Brighton fez bom proveito e tratou de deixar tudo igual aos 31′. O experiente Danny Welbeck aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou sem chances de defesa para Sánchez. Quando tudo parecia que o empate permaneceria até o fim, o Brighton arrancou a vitória no Stamford Bridge. Aos 48 minutos, Wieffer escorou de cabeça após lançamento na área, e De Cuyper balançou a rede. E ainda teve tempo para Welbeck, aos 55′, anotar o seu segundo na partida e dar números finais ao placar, aproveitando vacilo defensivo dsos Blues.

