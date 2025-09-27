Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Cruzeiro - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco tem três jogadores pendurados para a partida contra o Cruzeiro, neste sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um é titular, já os outros dois são reservas, mas todos precisam tomar cuidado para não desfalcar o Cruz-Maltino no jogo seguinte, diante do Palmeiras, quarta-feira (1), no Allianz Parque.

Dessa forma, os jogadores em questão são Barros, Paulinho e David. O primeiro é o volante titular do Vasco nas últimas seis partidas, coincidentemente, o Cruz-Maltino não perdeu. Ele levou cartão amarelo nos jogos contra Ceará e Flamengo.

Já Paulinho, figura certa no banco de reservas, tem jogado pouco desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco. O jogador está pendurado desde a oitava rodada, quando foi advertido com o cartão amarelo na derrota para o Vitória. O primeiro cartão foi na derrota para o Ceará, na quarta rodada.

O terceiro pendurado do Vasco é David. O atacante levou o segundo cartão amarelo no jogo passado, na vitória sobre o Bahia, por 3 a 1. O primeiro cartão foi contra o Corinthians, na 21ª rodada. Rayan, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, retorna ao time.

