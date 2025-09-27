CBF irá oficializar quatro clubes como campeões da Série B de 1986

A CBF deve oficializar em breve quatro clubes como campeões da Série B do Brasileiro de 1986: Central de Caruaru (PE), Treze de Campina Grande (PB), Inter de Limeira (SP) e Criciúma (SC). O quarteto reinvidica o título do Torneio Paralelo de 1986 há anos e agora, enfim, tende a ter o reconhecimento da entidade máxima do futebol.

Como a Segunda Divisão não foi disputada em 1986, a entidade promoveu o Torneio Paralelo de 1986. No entanto, a competição não teria apenas um campeão e, sim, os quatro times que ascenderiam à elite. A saber, os líderes de cada grupo.

CBF revisita o passado

Agora, Central, Treze, Inter e Criciúma protestam pelo título – a homologação ocorrerá em breve com a assinatura do presidente Samir Xaud. A CBF já conseguiu superar todos os trâmites burocrátivos. Vale lembrar que o Brsileirão do ano seguinte (1987), tanto a A quanto a B, também ficou marcada por polêmicas. O Sport é reconhecido judicialmente como único campeão, mas o Flamengo briga também.

“Foi um trabalho que começou lá atrás e está perto de um desfecho feliz para os clubes. A CBF, na gestão do Samir Xaud, vem se empenhando em revisitar o passado e trazer justiça para os clubes. Não só o Treze, mas também Central, Inter de Limeira e Criciúma tiveram os méritos e nada mais justo do que reconhecer todos eles como legítimos campeões da Série B de 1986”, contou Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) e vice-presidente da CBF, ao “ge”.

Os pedidos de reconhecimento também contam com a adesão das respectivas federações estaduais. Os dois times nordestinos, aliás, têm pintados em seus respectivos muros que eles são campeões da Série B de 1986.

