Fluminense apresenta Zubeldía como novo técnico após saída de Renato

Na tarde deste sábado (27), o Fluminense apresentou oficialmente Luis Zubeldía como seu novo técnico. O argentino assume o lugar deixado por Renato Gaúcho após a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana. Aos 44 anos, Zubeldía chega ao Rio de Janeiro depois de sair do São Paulo, em junho. Seu contrato com o clube das Laranjeiras vai até o final de 2026.

Antes da apresentação, o presidente Mário Bittencourt fez esclarecimentos sobre a saída de Renato Gaúcho. Em seguida, Zubeldía destacou estar motivado com os desafios que terá pela frente, como conquistar a Copa do Brasil e garantir uma vaga na Libertadores.

“Quero agradecer ao presidente e as pessoas que trabalham aqui. Estou muito feliz de ocupar esse cargo (…) o que me fez tomar essa decisão foram os objetivos do clube. Me encontro num momento muito bom para estar a altura dos objetivos da equipe. Para isso, precisamos de bons jogadores, como temos aqui”, afirmou o novo treinador.

Estreia no Clássico Vovô contra o Botafogo

Zubeldía já terá seu primeiro desafio neste domingo (28), às 16h, no Clássico Vovô entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre o elenco, ele destacou sua relação com Germán Cano, atacante que treinou no Lanús.

“Falamos sobre jogadores pontuais e falamos sobre Cano. Acompanhei seu crescimento. Colaborei no início para que ele seja o atacante que é. Minha ideia e desejo é que ele possa sentir o mais cômodo possível dentro da equipe para fazer gols. Pode chutar de direita, esquerda, de cabeça. Tem boa técnica. Por isso fez uma grande quantidade de gols, não só aqui, mas em todos os lugares”, disse.

O técnico preferiu não revelar detalhes da escalação para o clássico, mas ressaltou a variedade de opções ofensivas. Em tom descontraído, citou Davide Ancelotti, que poderia utilizar a informação no Botafogo.

“Nessa posição, também há Everaldo, que é outro perfil de jogador, e Kennedy, que tem outro estilo. É uma boa notícia porque temos características diferentes. Mas não vou dizer quem vai jogar (risos), porque se não Ancelotti Junior vai trabalhar em cima dessa informação”, brincou Zubeldía.

Carreira de Luis Zubeldía

Além de São Paulo e Fluminense, Zubeldía acumula experiências em clubes como Lanús e Racing, na Argentina; LDU, no Equador; Santos Laguna, no México; Independiente Medellín, na Colômbia; Alavés, na Espanha; e Cerro Porteño, no Paraguai.

