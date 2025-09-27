“Separando leões de hienas”: organizada do São Paulo marca protesto contra cúpula do clube

A eliminação nas quartas de final da Libertadores diante da LDU está longe de ser assunto superado no São Paulo. A “Torcida Independente”, principal organizada do clube, anunciou a realização de um protesto que terá o seguinte lema: “Separando leões de hienas”.

A manifestação está prevista para ocorrer na segunda-feira (29), a partir das 18h (de Brasília), no portão principal do Morumbis. O evento, portanto, antecederá a partida contra o Ceará, marcada para duas horas depois, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Os alvos dos torcedores serão, prioritariamente, o presidente Julio Casares, os dirigentes Carlos Belmonte, Fernando Bracalle e Nelson Harvey Costa, bem como Rui Costa. O médico José Sánchez e até mesmo Pedro Campos, responsável pela preparação física do plantel, também passarão por cobranças.

“O B.O. é seu Casares, ou resolve ou renuncia! Pelo direito ao VOTO nas eleições de presidente. Pela transparência nas contas. Por auditoria externa. Pelo fim do Conselho Vitalício. Pela modernização do CT Barra Funda. Pela demissão dos conselheiros incompetentes”, diz um trecho do comunicado.

Com a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil e agora nas quartas do torneio continental, o São Paulo segue apenas na disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe aparece na sétima colocação, com 35 pontos.

