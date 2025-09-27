Botafogo tem dez desfalques para o clássico contra o Fluminense

O treinador Davide Ancelotti tem uma grande lista de desfalques para clássico contra o Fluminense - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo enfrenta o Fluminense neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma lista pesada de problemas para o técnico David Ancelotti.

O Glorioso não poderá contar com dez jogadores, o que torna o clássico ainda mais desafiador. A boa notícia é o retorno do atacante Chris Ramos, que volta após suspensão e deve começar como titular.

O setor defensivo é o que mais preocupa. A dupla de zaga Barboza e Pantaleão está fora por suspensão, o que obriga Ancelotti a mexer na formação. Além disso, seis jogadores seguem no departamento médico: Alex Telles, Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto.

Outro nome ausente é Álvaro Montoro, que foi convocado pela seleção sub-20 da Argentina. Com tantas baixas, o treinador precisará apostar em jovens e em alternativas menos utilizadas ao longo da temporada para manter o equilíbrio do time.

Possível escalação do Botafogo

Com os desfalques, a provável formação do Botafogo tem: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Cuiabano (ou Alex Telles, caso se recupere); Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos.

Apesar da escalação “remendada”, o Glorioso aposta no bom momento de jogadores como Arthur Cabral e Santiago Rodríguez, além da volta de Chris Ramos, para tentar superar as dificuldades.

Situação na tabela e rivalidade

Na classificação, o Botafogo ocupa a 5ª posição, com 40 pontos em 24 partidas disputadas. Já o Fluminense aparece em 8º, somando 31 pontos em 22 jogos. O clássico tem peso direto na briga por vaga na Libertadores e pode aproximar ainda mais o vencedor do G4.

O duelo no Maracanã promete ser quente, já que além da rivalidade histórica, as duas equipes precisam reagir no Brasileirão. O Botafogo tenta se manter na parte de cima da tabela mesmo com os desfalques, enquanto o Fluminense busca encostar nos primeiros colocados e garantir vaga para a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.