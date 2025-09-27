Palmeiras se manifesta contra postura do Flamengo em bloqueio de verba: “Prepotente e dolosa”

O Palmeiras se pronunciou, na tarde deste sábado (27) sobre a ação ajuizada pelo Flamengo na Justiça do Rio de Janeiro para fins de bloqueio do repasse de verbas no tocante às cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista afirmou que o rival carioca se comporta de modo “predatório e torpe” na tentativa de “asfixiar financeiramente” os outros integrantes do bloco. Caso prevaleça o bloqueio até dezembro deste ano, aproximadamente R$ 230 milhões serão retidos judicialmente – até o momento R$ 77 milhões já estão sob bloqueio.

A decisão emperra o montante tanto do Rubro-negro quanto dos outros clubes da Série A que compõem a Libra. A saber, Atlético, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

No comunicado, o clube alviverde ressaltou ter “lugar de fala” por ser um dos beneficiados caso a alteração solicitada pelo Flamengo prospere no tribunal. Contudo, enfatiza que “compreende não jogar sozinho” e que defende o crescimento coletivo do futebol no Brasil.

Por fim, o Palmeiras ressaltou o prejuízo a que se dão os outros clubes para que o pedido rubro-negro seja deferido e anseia para que a Justiça carioca perceba o equívoco na decisão proferida.

O que se discute

Interessado em chegar a um acordo para rever a regra de divisão do dinheiro na Libra, o Flamengo não obteve sucesso. Afinal, o foco era ampliar o critério de cadastros no pay-per-view, ao qual aparece com vantagem considerável, para os meios de distribuição dos direitos, tanto aberto quanto fechado. O atual mandatário do clube, Bap, chegou a externar tal situação quando contestou a postura do clube na negociação quando Rodolfo Landim ainda dava as cartas como presidente.

O debate, todavia, já estava aberto dentro do bloco. Após diversas reuniões desde o fim de 2024., os clubes concluíram que o ideal seria não aceitar a oferta do Flamengo. Assim, deram aval em relação a um critério para divisão igualitária das audiências das partidas.

Com a pouca probabilidade de um entendimento em 2025, visto que os clubes já faziam planos para o recebimento do montante devido à aprovação do fatiamento, o foco passou a ser uma solução para o ano que vem. Porém, o Flamengo não aceita a validade da assembleia que discorreu sobre a divisão, alegando que a Libra não formalizou documentação assinada por Landim sobre o assunto.

Confira a nota do Palmeiras na íntegra

“A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que, por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view.

Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais.

Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema; afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

Clube brasileiro com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo – inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra – e restabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte”.

