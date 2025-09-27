Com gol no fim, Tottenham arranca empate contra o Wolverhampton na Premier League

O Tottenham buscou um empate heroico contra o Wolverhampton. Em jogo emocionante, o time da casa conseguiu o 1 a 1 com um gol nos acréscimos. A partida, que ocorreu no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres, foi válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Santi Bueno marcou para os visitantes, e o volante João Palhinha empatou para o time da casa no fim.

Jogo de traves e gols no fim

O primeiro tempo em Londres foi de muito equilíbrio e chances para os dois lados. A primeira grande oportunidade foi do Tottenham. Aos 14 minutos, o atacante Kudus acertou um belo chute que explodiu na trave. O Wolverhampton, por sua vez, também teve a sua bola na trave. Nos acréscimos, Doherty acertou o poste e quase abriu o placar.

A partida, de fato, foi bastante física e com muitas faltas na primeira etapa. Os dois times buscaram o ataque, mas pararam nas boas defesas e na trave. O placar de 0 a 0 no intervalo, portanto, não refletiu a intensidade do que ocorreu em campo, deixando a decisão do resultado para o segundo tempo.

Na segunda etapa, o equilíbrio foi quebrado logo no início. Aos nove minutos, o zagueiro Santi Bueno aproveitou uma chance dentro da área e marcou para o Wolverhampton. O gol, que colocou o time visitante na frente, mudou o cenário da partida. O Tottenham, então, precisou se lançar ao ataque em busca do empate em casa.

A pressão do time da casa, contudo, só deu resultado no apagar das luzes. Já aos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, o volante João Palhinha marcou. Ele acertou um belo chute de fora da área e empatou a partida. O gol, enfim, selou o placar de 1 a 1 e garantiu um ponto importante para o Tottenham.

TOTTENHAM 1X1 WOLVERHAMPTON

Campeonato Inglês – 6ª rodada

Data: 27/09/2025

Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)

Gols: Santi Bueno, 9’/2ºT (0-1); João Palhinha, 48’/2ºT (1-1)

TOTTENHAM: Vicario; Spence (Pedro Porro, 17’/2ºT), Cristian Romero, Van de Ven e Udogie (Mathys Tel, 38’/2ºT); João Palhinha, Bergvall (Pape Sarr, 32’/2ºT) e Bentancur (Johnson, 16’/2ºT); Simons (Odobert, 32’/2ºT), Kudus e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

WOLVERHAMPTON: Johnstone; Doherty (Agbadou, 0’/2ºT), Santi Bueno e Krejci; Arias (Toti Gomes, 46’/2ºT), André, João Gomes (Bellegarde, 17’/2ºT), Munetsi e Hugo Bueno; Hwang Hee-Chan (Tchatchoua, 0’/2ºT) e Larsen (Arokodare, 37’/2ºT). Técnico: Vítor Pereira.

Árbitro: Michael Salisbury (ING)

Assistentes: Marc Perry (ING) e Steve Meredith (ING)

VAR: Akil Howson (ING)

Cartão amarelo: Simons, Bergvall, João Palhinha (TOT); Doherty, João Gomes (WOL)

