Bruno Henrique se defende de gesto obsceno: “Sou sempre o errado da história”

BH entrou no segundo tempo da partida contra o Estudiantes - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O atacante Bruno Henrique se posicionou sobre o gesto obsceno que fez para a torcida do Estudiantes. O episódio ocorreu no jogo da última quinta-feira (25), pela Libertadores. Em suas redes sociais, o jogador do Flamengo afirmou que sua atitude foi uma reação. Ele disse ter sido atingido por objetos atirados pelos torcedores, incluindo um isqueiro.

A Conmebol, contudo, já abriu um processo disciplinar contra o atleta. A entidade, inclusive, citou a grande repercussão da imagem para iniciar a apuração. O jogador, que tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa, pode ser suspenso. Em sua defesa, o atacante reclamou da edição das imagens que foram divulgadas.

“Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto”, comentou Bruno Henrique em uma postagem.

Em outro comentário, ele desabafou:

“Sou sempre o ruim da história, né? Incrível”.

O incidente ocorreu durante a comemoração dos jogadores do Flamengo após a classificação. A torcida do Estudiantes, de fato, arremessou diversos objetos no gramado. A partida, que o time argentino venceu por 1 a o no tempo normal, foi para os pênaltis. O Flamengo, então, levou a melhor e garantiu a vaga na semifinal.

