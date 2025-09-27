Com desfalques, Vojvoda fará mudanças no Santos para enfrentar o Bragantino

Juan Pablo Vojvoda terá que quebrar a cabeça para escalar o time do Santos para o confronto contra o Bragantino, às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Cinco jogadores vão desfalcar o Peixe para o confronto.

Dessa forma, o técnico terá que realizar mudanças em quase todos os setores do time. Além do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar desfalcar a equipe por suspensão pelo acumulo de cartões amarelos, o zagueiro Adonís Frías tem um desconforto muscular na panturrilha direita e também vai ser ausência certa na linha defensiva da equipe.

Já no setor ofensivo, três jogadores estão no departamento médico. Victor Hugo tem uma lesão no músculo adutor da coxa direita, enquanto Neymar trata uma lesão no músculo reto femoral do mesmo membro e Gabriel Bontempo segue no departamento médico para tratar de lesão na coxa direita. Aliás, os três jogadores vão seguir como desfalques também no próximo confronto, contra o Grêmio, na quarta-feira (1).

O Santos briga para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Peixe ocupa a 15° colocação com 26 pontos, quatro a mais do Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Vale ressaltar, portanto, que esse será o quarto jogo de Vojvoda à frente do Santos. Em três jogos, o Peixe soma dois empates (Fluminense e Atlético Mineiro) e uma vitória, na última rodada, no clássico contra o São Paulo. Dessa forma, ele está invicto no comando do clube paulista.

