Empate em casa com o Náutico deixa a Ponte Preta com um pé no acesso à Série B

Mesmo fora de casa, Náutico (de vermelho e branco) se impõe diante da Ponte Preta e vence fora de casa - (crédito: Foto: Divulgação/Ponte Preta)

Neste sábado (27/9), pela quarta rodada do Grupo B da fase final da Série C do Brasileiro, Ponte Preta e Náutico ficaram no 1 a 1. O jogo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, teve um público de 13.124 (R$ 301.960,00). Os gols foram no segundo tempo. Com um jogo objetivo e muita raça, o Náutico dominou a partida mesmo fora de casa. Saiu na frente com um gol de pênalti de Bruno Mezenga. Mas, nos acréscimos. Miguel deixou tudo igual.

Com o empate, a Ponte chega aos dez pontos, em primeiro lugar no Grupo B, e está às portas da classificação para a Série B. Já o Náutico, com quatro pontos, está em terceiro lugar e tem chances pequenas de ficar no G-2 e subir à Segundona. O Guarani também tem seis pontos e ainda enfrenta o Brusque (que tem sete pontos) neste sábado. Caso vença, ficará a um ponto da Macaca na tabela. Vale lembrar que esta fase conta com dois grupos de quatro times, e os dois primeiros colocados de cada grupo sobem de fase.

Como o foi o empate entre Ponte Preta e Náutico

O primeiro tempo teve o Náutico com mais postura ofensiva diante da Ponte Preta, que entrou em campo com uma formação mais cautelosa, escalando mais um volante — Rodrigo Souza — e não três atacantes como de costume. Apesar da maior ênfase ofensiva do time pernambucano, a Ponte chegou a reclamar de um possível pênalti logo no primeiro minuto, após um toque de mão na área. Bruno Menezenga e Lucas Cardoso levaram perigo em finalizações, e os vários cruzamentos na área mostraram um Náutico mais efetivo. Já a Ponte respondeu apenas com chutes de longa distância, sem muita precisão, facilitando a vida do goleiro Muriel.

O segundo tempo foi mais aberto, com o Náutico em cima, mas a Ponte buscando mais o ataque e quase marcando em uma cabeçada de Kevin, aos 14 minutos. Aos 24 minutos, o Náutico abriu o placar. Hélio recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou. A bola bateu no braço de Léo Oliveira. Primeiramente, o juiz nada marcou, mas o VAR o chamou e a penalidade foi confirmada. Bruno Menezenga cobrou e abriu o placar para o Timbu.

Mas, na pressão, a Ponte conseguiu o empate no fim. Serginho fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Miguel, desmarcado: 1 a 1. Contudo, o Náutico quase voltou a ficar na frente mais uma vez, aos 50. Um chute de Auremir obrigou o goleiro Diogo a fazer a defesa do jogo, mandando para escanteio e sustentando o empate.

