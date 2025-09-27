Beraldo marca, PSG vence Auxerre e segue líder do Francês

Em noite de homenagens a Ousmane Dembélé e com gol de brasileiro, o PSG manteve a liderança do Campeonato Francês. Afinal, o atual campeão venceu o Auxerre por 2 a 0, neste sábado (27), no Parque do Príncipes, pela 6ª rodada, com tentos dos zagueiros Illia Zabarny e Lucas Beraldo.

Dessa forma, o PSG chegou aos 15 pontos e manteve a liderança com cinco vitórias em seis jogos. O Auxerre, por sua vez, ocupa o 13º lugar com seis pontos. O time parisiense volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Barcelona, fora de casa, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Antes do jogo, Ousmane Dembélé recebeu homenagens após conquistar a Bola de Ouro. Ainda se recuperando de uma lesão, o atacante não atuou, contudo, ganhou um mosaico da torcida do PSG. Após a partida, o camisa 10 se juntou ao elenco no gramado para celebrar os troféus conquistados na festa. Afinal, além dele, Luis Enrique venceu o prêmio de melhor treinador.

Dentro de campo, o PSG dominou a partida e não teve muitas dificuldades para vencer, apesar de ter sido um jogo lá e cá. Assim, abriu o placar ainda no primeiro tempo com gol do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, que marcou o seu primeiro tento pelo clube. Depois, Lucas Beraldo ampliou, aos oito minutos da etapa final, e decretou a vitória dos donos da casa.

Contudo, o PSG ganhou novos problemas para o jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Afinal, o meia português Vitinha e o atacante georgiano Kvaratskhelia foram substituídos com problemas musculares. Portanto, podem aumentar a lista de desfalques para a partida na Catalunha.

Jogos da 6ª rodada:

Sexta-feira (26/09)

Strasbourg 1×2 Olympique de Marselha

Sábado (27/09)

Lorient 3×1 Mônaco

Toulouse 2×2 Nantes

PSG 2×0 Auxerre

Domingo (28/09)

Nice x Paris FC — 10h

Lille x Lyon — 12h15

Angers x Brestois — 12h15

Metz x Le Havre — 12h15

Rennes x Lens — 15h45

