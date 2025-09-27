Inter de Milão bate Cagliari fora de casa e vence a terceira seguida na temporada

A Inter de Milão alcançou sua terceira vitória seguida na temporada ao derrotar por 2 a 0 Cagliari neste sábado (27). Lautaro Martínez e Pio Esposito anotaram os gols no Estádio Unipol Domus, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. São dois triunfos pela competição nacional e um pela Champions.

Com o resultado na região da Sardenha, os nerazzurri chegam a nove pontos e pulam para o sexto lugar. Entretanto, ainda podem ser ultrapassados pela Udinese no decorrer da jornada. Além disso, são três pontos de distância para o líder Napoli, que vai jogar no domingo. O Cagliari, por outro lado, aparece em décimo na tabela, com sete somados.

Os visitantes abriram o placar logo aos nove minutos, quando Bastoni cruzou na medida para Lautaro Martínez. O argentino levou a melhor sobre a marcação na altura da segunda trave e cabeceou firme para marcar pela segunda vez na competição.

A Inter ampliou aos 36 minutos da etapa final após troca de passes de primeira pelo lado esquerdo. Dimarco, assim, cruzou rasteiro para Pio Esposito completar para o fundo da rede.

Desse modo, o time de Milão vira a chave e passa a focar esforços na segunda rodada da Champions. Na terça-feira (30), às 16h (de Brasília), a equipe recebe o Slavia Praga no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão. Já o Cagliari visita a Udinese no próximo domingo (5/10), pela sexta rodada do Italiano. O jogo será no Bluenergy Stadium, em Udine.

