Vasco vence Cruzeiro e mantém boa fase na temporada

O Vasco conquistou uma importante vitória e confirmou a boa fase sob o comando do técnico Fernando Diniz. Afinal, o Gigante da Colina venceu o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão, e conquistou o segundo triunfo seguido em casa após ficar quase cinco meses sem vencer no Caldeirão. Rayan e Paulo Henrique marcaram os gols do jogo.
Com a vitória, o Vasco chegou aos 30 pontos e subiu para o décimo lugar. Já o Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de dormir na liderança e segue em segundo com 50. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão, enquanto a Raposa encara o Flamengo, quinta (2), às 20h30, no Maracanã.
Rayan marca no início, e Vasco larga na frente
O jogo começou animado em São Januário. Vice-líder do Brasileirão, o Cruzeiro controlou as ações iniciais e se mostrou mais presente no campo ofensivo. A Raposa, aliás, levou perigo em uma cobrança de falta de William. Contudo, o Vasco conseguiu mudar o panorama da partida aos sete minutos. Na primeira escapada do Cruz-Maltino, Paulo Henrique cruzou e Rayan desviou de cabeça para abrir o placar.
Depois do gol, o Vasco conseguiu esfriar o ímpeto do Cruzeiro, que sentiu o golpe e pouco ameaçou. O Cruz-Maltino conseguiu administrar a vantagem, mas não levou perigo. Na reta final do primeiro tempo, a Raposa apareceu mais no ataque, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. O lance mais perigoso ocorreu aos 39 minutos, quando Matheus Pereira tirou tinta da trave de Léo Jardim.
Paulo Henrique amplia e garante vitória em São Januário
O panorama se repetiu na etapa final. O Cruzeiro, assim como no primeiro tempo, começou mais presente no ataque. A entrada de Arroyo no lugar de Wanderson deu mais movimentação ao ataque. Contudo, o time mineiro seguia com dificuldade de transformar o volume em chances claras. Léo Jardim defendeu finalizações de Fabrício Bruno e Arroyo, mas não foram lances de muito perigo.
Quando o Cruzeiro tinha o controle da partida, veio o balde de água fria. Em uma falha de Matheus Henrique, Paulo Henrique roubou a bola na entrada da área, invadiu a área e bateu na saída de Cássio para ampliar o placar, aos 15 minutos. Após aumentar a vantagem, o Vasco ganhou ânimo e cresceu. Dessa forma, quase fez o terceiro em cobrança de falta de Philippe Coutinho, mas Cássio defendeu.
Após ampliar o placar, o Vasco se empolgou e tentou buscar o terceiro gol. O técnico Fernando Diniz deixou o time mais ofensivo com as entradas de David e Andrés Gómez. Por outro lado, o Cruzeiro também teve mais espaços para jogar. Contudo, apesar da partida ganhar mais dinâmica, as equipes não criaram nenhuma chance clara, o que foi bom para o Cruz-Maltino, que defendeu a vantagem.
VASCO 2 X 0 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 27/09/2025
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Hugo Moura e Philippe Coutinho (Matheus França, 34’/2ºT); Rayan, Nuno Moreira (Andrés Gómez, 11’/2ºT) e Vegetti (David, 11’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo, 36’/2ºT) e Kaiki Bruno (Bolasie, 35’/2ºT); Lucas Romero (Marquinhos, 22’/2ºT), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique, 15’/2ºT) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo, 0’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Rayan, 7’/1ºT (1-0); Paulo Henrique, 15’/2ºT (2-0)
Cartões amarelos: Carlos Cuesta, Barros (VAS); Kaiki Bruno (CRU)
