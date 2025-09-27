Em grande fase, Paulo Henrique sonha com Seleção e exalta Diniz

Vivendo o melhor ano da carreira, Paulo Henrique teve papel decisivo mais uma vez. Afinal, o lateral-direito marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão, e coroou o grande momento. Assim, após o jogo, o jogador celebrou a boa fase e revelou que sonha com uma oportunidade na Seleção Brasileira.

“Acredito que sim. Desde que cheguei no Vasco, todo mundo me deu muita confiança. Desde então, venho numa crescente. É um ano muito especial e de muitas alegrias dentro e fora de campo. Então, sim, é o meu melhor momento. É um sonho (ser convocado pela Seleção). Sei que tem concorrência de grandes jogadores, mas continuo com meu sonho guardado. Estou feliz de estar na pré-lista da última convocação, mas vou seguir trabalhando firme para a oportunidade aparecer”, disse.

Paulo Henrique elogia Diniz

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Vasco completou sete jogos de invencibilidade na temporada. Pela primeira vez no Brasileirão, venceu duas seguidas. Além disso, nesta sequência, encerrou o jejum de quase cinco meses em São Januário e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Assim, o lateral-direito exaltou o técnico Fernando Diniz.

“(Fernando) Diniz é um cara que passa muita confiança e cobra bastante. Ele busca melhorar o atleta no individual e, juntamente, o coletivo também. Os resultados não estavam aparecendo, mas agora eles estão vindo e todo mundo está feliz. Vamos seguir trabalhando para manter esse bom momento o máximo de tempo que der para conquistar grandes coisas lá na frente”, completou.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 30 pontos e subiu para o décimo lugar. Já o Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de dormir na liderança e segue em segundo com 50. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão, enquanto a Raposa encara o Flamengo, quinta (2), às 20h30, no Maracanã.

