“O segundo tempo foi muito abaixo”, diz Mercado após empate do Inter

O zagueiro Gabriel Mercado analisou o empate do Internacional. O time ficou no 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (27), na estreia do técnico Ramón Díaz. Após a partida, o defensor lamentou a grande queda de rendimento da equipe. Ele revelou que o novo treinador já havia cobrado uma nova postura do elenco. O argentino, contudo, admitiu que o time não conseguiu manter o nível.

A análise do experiente zagueiro, de fato, dividiu bem a atuação do time. Ele acredita que a equipe conseguiu colocar em prática as ideias do novo técnico no início.

“Conversamos muito neste novo ciclo com o Ramón Díaz em melhorar alguns aspectos, como postura e competitividade. No primeiro tempo, conseguimos”, avaliou Mercado.

O desempenho na segunda etapa, no entanto, foi o grande alvo das críticas do jogador. Para ele, a equipe caiu muito de produção e permitiu o empate do adversário.

“O segundo tempo foi muito abaixo. Não conseguimos ficar com a bola”, admitiu o zagueiro, de forma bastante sincera sobre a atuação do time colorado.

O resultado, sem dúvida, foi frustrante para o time, que saiu na frente. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, contudo, o Juventude buscou o empate com um gol de Ênio. Com o 1 a 1, o Inter chega aos 28 pontos e sobe para o 14º lugar. O Juventude, por sua vez, segue no Z4, com 22 pontos.

