Diniz elogia maturidade do Vasco e exalta torcida: “Deixa mais forte”

Pela primeira vez no Brasileirão, o Vasco venceu duas seguidas dentro de casa. Afinal, o Cruz-Maltino venceu o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão e, portanto, confirmou a boa fase na temporada. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz destacou a maturidade do time num momento de crescente na temporada.

“No fundo era saber que o Cruzeiro tem transição, são 12 gols de transição ofensiva e 12 de bola parada. Muito provavelmente é o time com mais gols nesses quesitos. A primeira coisa era saber perder a bola e entender que, em alguns momentos, deveria parar o jogo ou deixar mais lento. Se nem uma coisa e nem outra, proteger a profundidade. Acho que conseguimos fazer bem esses três itens”, disse.

Diniz exalta festa da torcida em São Januário

O Vasco virou a chave e voltou a fortalecer os laços com o torcedor. Afinal, o time encerrou o jejum de quase cinco meses em casa na vitória sobre o Bahia. Agora, conquistou a segunda vitória seguida ao superar o Cruzeiro. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz destacou a importância da conexão com o torcedor.

“A coisa mais importante que aconteceu hoje foi essa conexão com a torcida. São Januário cheio, o time jogou junto e foi tão bem quanto a torcida. Essa conexão faz o Vasco ser muito forte. Espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais do que a gente vai fazer dentro de campo”, afirmou Fernando Diniz.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Vasco completou sete jogos de invencibilidade. Além de encerrar o jejum em casa, o Cruz-Maltino também classificou para a semifinal da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo e empatou com o Flamengo. Portanto, o time conseguiu recuperar a autoestima, ganhou confiança e cresceu sob o comando de Fernando Diniz.

O Vasco chegou aos 30 pontos e subiu para o décimo lugar. Já o Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de dormir na liderança e segue em segundo com 50. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão, enquanto a Raposa encara o Flamengo, quinta (2), às 20h30, no Maracanã.

