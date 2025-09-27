“Estamos no caminho”, avalia Ramón Díaz sobre sua estreia no Internacional

O técnico Ramón Díaz avaliou sua estreia no comando do Internacional. A equipe empatou em 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (27), em Caxias do Sul. Apesar de não vencer, o treinador elogiou a atuação, principalmente no primeiro tempo, e se mostrou otimista com o futuro. “Estamos no caminho”, afirmou o novo comandante do time colorado.

Em sua entrevista coletiva, o treinador argentino fez questão de elogiar a postura da equipe. Ele gostou da intensidade e da forma como o time se defendeu na primeira etapa.

“Gostei do primeiro tempo. Foi intenso. No primeiro tempo defendemos bem. À medida que passa o tempo, o grupo vai entender o que precisamos fazer para melhorar”, avaliou o técnico.

Pai e filho, que comandam o time juntos, ressaltaram o peso dos desfalques. Eles lembraram que jogadores importantes, como Rochet e Thiago Maia, não puderam atuar.

“Há jogadores que poderão se recuperar e voltar. Vamos ter mais alternativas para buscar o sistema que queremos para poder ganhar. O grupo está com muito entusiasmo”, disse Ramón Díaz.

Filho de Ramón Díaz também faz avaliação

O auxiliar Emiliano Díaz, filho do treinador, reforçou o discurso de evolução. Ele acredita que, com o retorno dos desfalques, inegavelmente, a equipe irá melhorar em todos os setores.

“É um conjunto. Se estivesse tudo certo, não estaríamos aqui. Temos muitos aspectos a melhorar. Voltarão cinco jogadores. Eles ajudarão a melhorar a performance, até nas trocas”, completou.

O Inter, por fim, agora se prepara para a sequência do Brasileirão. O time chegou aos 28 pontos e está na 14ª posição na tabela. O próximo compromisso da equipe, aliás, já ocorre na quarta-feira (1). O time de Ramón Díaz, enfim, enfrenta o Corinthians, no estádio do Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.