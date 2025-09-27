Everson, destaque do Galo na vitória sobre o Mirassol, diz que a confiança está de volta

Everson foi o grande nome do Atlético na vitória por 1 a 0 do Atlético sobre o Mirassol neste sábado, 27/9, na Arena MRV, pela rodada 25 do Brasileiro, diante de 22.864 pessoas. O Galo dominou no início, mas sofreu pressão depois que Junior Alonso foi expulso por falta desnecessária no fim do primeiro tempo. Nesta etapa, Everson fez uma ótima defesa. Mas foi no segundo tempo, com grandes intervenções, que se tornou o herói da vitória por 1 a 0.

Ao fim da partida, o goleiro comentou que a vitória precisa ser comemorada, pois o time chega ao segundo triunfo seguido e coloca fim na série de sete jogos sem vencer antes deste início de boa sequência. Vencer um dos melhores times da competição, mesmo com um a menos, é digno de elogios.

“Não é à toa que o Mirassol está no G-4. Veio da Série B com um grande projeto e deu trabalho pra gente, principalmente no segundo tempo, quando tiveram mais posse. Felizmente eu pude estar numa boa noite e ajudar a equipe com essa vitória. Triunfo que com toda certeza, aumenta a confiança. Duas vitórias seguidas fazem diferença.”

Everson comentou que foi uma vitória de superação.Pois o time, além de jogar mais de um tempo com dez jigadores, nos dez minutos finais caiu para nove, já que Junior Santos, machucado, fez apenas figuração.

“Foium jogo difícil, equipe muito qualificada. Ficamos com um a menos e, nos dez minutos finais, com dois a menos — o Júnior Santos saiu no esforço. Foi uma vitória necessária pra retomar no Brasileiro depois de alguns jogos sem vencer. Agora é subir na tabela.”

Everson é desfalque

Mas Everson também trouxe umamá noticias para a torcida atleticana. Como levou amarelo, desfalcará o time nesta terça-feira, 30, contra o Juventude, pelo Brasileiro.

