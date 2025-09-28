Grêmio X Vitória, AO VIVO, com Voz do Esporte, às 9h30

Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã deste domingo. Confira onde assistir - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Grêmio e Vitória jogam neste domingo (28/9), às 11h (de Brasília), na Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times passam por momentos distintos no torneio, já que o Imortal insinua que conseguirá uma reação e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento. Em contrapartida, os baianos somam duas derrotas consecutivas e estãona zona de rebaixamento.

A Voz do do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 9h30 (de Brasília), com o seu tradicional pré-jogo, sob comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte traz os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Will Ferreira.

