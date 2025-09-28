Aston Villa vence a primeira no Inglês e sai da zona de rebaixamento

John McGinn comemora o seu bonito gol, o segundo do Aston Villa na virada por 3 a 1 sobre o Fulham - (crédito: Foto: Dan Mullan/Getty Images)

De virada, o Aston Villa venceu o Fulham na manhã deste domingo, 28/9, em seus domínios, pela 6ª rodada do Inglês. O duelo no Villa Park começou com o Fulham saindo na frente com um gol de Jiménez. Mas ainda no primeiro tempo Watkins deixou tudo igual. No segundo tempo, com uma pressão inicial incrível, McGinn e Buendia marcaram antes dos dez minutos, confirmando a virada e a vitória do time de Birmingham sobre os londrinos.

Assim, o Aston Villa finalmente vence a primeira e deixa a zona de rebaixamento, alcançando os seis pontos, em 16º na tabela. O Fulham está em décimo, com oito pontos.

Fulham sai na frente

O primeiro tempo começou com o Fulham abrindo o placar logo aos três minutos. Um escanteio cobrado por Lukic pela esquerda achou Jiménez bem colocado. O mexicano cabeceou de cabeça, matando o goleiro Dibu Martínez. Atrás e com início de campanha ruim, o Aston Villa foi para cima, reclamou de um pênalti (Mas o Fulham também reclamou de uma penalidade não marcada). Contudo, aos 34 minutos, chegou ao empate quando Digne fez lançamento de sua intermediária que encontrou Watkins bem colocado. O atacante ganhou da marcação na corrida e empatou o jogo tocando por cobertura na saída do goleiro Leno.

Aston Villa vira no segundo tempo

No segundo tempo, para explosão da torcida no Villa Park, o time conseguiu a virada com dois gols quase seguidos. Aos quatro, Buendia, que entrou no intervalo, ganhou uma dividida com Leno e Adama Traoré, e tocou para McGinn. Este ajeiou e mandou de fora da área, rasteiro. Leno não alcançou. Dois minutos depois, Buendia ampliou para o Aston Villa. O argentino recebeu de Watkins na área, ajeitou e tocou com força para o gol.

Está certo que Dibu deu uma pixotada saindo com a bola e isso gerou a chance de Lukic diminuir para o Fulham (Konsa salvou na linha). Mas o Aston Villa era superior e tratou de cadenciar o jogo, sustentando a vantagem. Enfim celebrou a primeira vitória nesta Premier League.

Jogos da 6ª rodada do Inglês

Sábado (27/9)

Brentford 3×1 Manchester United

Leeds 2×2 Bournemouth

Chelsea 1×3 Brighton

Manchester City 5×1 Burnley

Crystal Palace 2×1 Liverpool

Nottingham Forest 0x1 Sunderland

Tottenham 1×1 Wolverhampton

Domingo (28/9)

Aston Villa 3×1 Fulham

Newcastle x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (29/9)

Everton x West Ham – 16h

