Atlético vence Mirassol e emociona Sampaoli

Jorge Sampaoli não escondeu a satisfação com a atuação da equipe depois da vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Mirassol, na Arena MRV. O treinador argentino disse que se emocionou com o que viu em campo.

“Foi uma partida que me tocou muito, principalmente pelo apoio da torcida. Em alguns momentos, tive receio de que, apesar de todo o esforço, o adversário conseguisse o empate no fim, já que nossos jogadores estavam cansados. Mas o grupo mostrou coragem contra um time que quase nunca perde. Defenderam com o coração, e isso me emocionou. A forma como vencemos foi especial”, disse o treinador.

Além disso, Sampaoli ressaltou ainda a importância do resultado.

“Para mim, essa vitória vale seis pontos, não três. Considero um triunfo de muito valor, pela situação em que o time estava e pela valentia com que se comportou”, completou.

???? Uma paixão que não se explica! ???? pic.twitter.com/TOxjlruwt0 — Atlético (@Atletico) September 28, 2025

O gol da partida saiu cedo, ainda no primeiro tempo, em uma cabeçada de Vitor Hugo. Depois disso, o Atlético manteve a pressão e criou boas oportunidades. Para o treinador, a etapa inicial foi a melhor desde sua chegada ao clube.

“Com 11 contra 11, fomos superiores. Criamos muitas chances e jogamos com intensidade. Depois da expulsão, contra uma equipe que sabe aproveitar os espaços, tivemos que nos defender e lutar muito. Mas, no primeiro tempo, vi velocidade, agressividade e personalidade. Foi o melhor desde que estou aqui. Claro que precisamos seguir evoluindo, mas demos um passo importante, especialmente na forma de atacar”, concluiu.

