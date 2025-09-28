Grêmio vence o Vitória e encerra incômodo jejum na Arena

Chegou ao fim a sequência negativa do Grêmio atuando em sua Arena. Afinal, na manhã deste domingo (28/9), o Tricolor Imortal recebeu o Vitória e saiu com um importante triunfo por 3 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão, para mais de 41 mil torcedores. André Henrique, Amuzu e Aravena marcaram para o time da casa, enquanto o espanhol Aitor fez o gol do Leão.

Com o resultado, que encerra o período de quatro jogos sem vencer na Arena, o Grêmio sobe para a oitava posição, agora com 32 pontos. O Vitória, por sua vez, segue em 18º, permanecendo com 22 pontos e já quatro abaixo do Santos, primeiro time fora do Z4.

Primeiro tempo

Os 15 minutos iniciais na Arena contaram com estudo por parte do Grêmio. Enquanto isso, o Vitória já sabia bem o que iria fazer: explorar bolas longas. Não à toa, criou as duas melhores chances neste período inicial na chuvosa manhã gaúcha. Primeiro, Aitor forçou Gabriel Grando a fazer boa defesa. Depois, em momento mais claro, Renato Kayzer cruzou rasteiro, e o próprio Aitor chutou de primeira, mandando por cima do substituto de Tiago Volpi – lesionado.

A primeira chegada do Grêmio saiu apenas aos 33′, quando Marlon desceu pela esquerda e finalizou rasteiro. Lucas Arcanjo, porém, fez defesa sem sustos. Pouco depois, nova chance, desta vez em cobrança de falta de Pavon. O argentino tentou tirar de Arcanjo, mas tirou também do alvo, mandando por cima do ângulo esquerdo. Arthur, um dos mais lúcidos em campo, arriscou de fora da área e tirou o “uh” da torcida ao fazer o arqueiro adversário se esticar todo para evitar um lindo gol.

No entanto, houve tempo para o gol do alívio na Arena. Após cobrança de lateral (“latereio”, para os íntimos) de Marcos Rocha direto para área, Edenílson cabeceou firme, e Arcanjo operou milagre. Na sobra, André Henrique, completamente livre, só empurrou para as redes, aos 45+1′.

Segundo tempo

E se na etapa inicial, o gol de Aitor Cantalapiedra estava amadurecendo, ele saiu logo nos primeiros minutos da segunda metade do jogo. Após cruzamento da esquerda, Pavon tirou mal e a bola ficou livre para o atacante espanhol mandar para o fundo do gol vazio, logo aos 3′.

Com o Grêmio sem conseguir trocar passes e chegar ao gol adversário, Mano Menezes se viu na obrigação de mexer. Tirou Edenilson e Pavon (este, vaiado) e colocou Cristaldo e Amuzu a campo. As trocas, afinal, deram muito certo, já que ambos participaram do segundo gol gremista cinco minutos após entrarem.

O camisa 10 tabelou no meio-campo e lançou de primeira o belga, que invadia a área livre. Na saída de Arcanjo, ele tocou por baixo do goleiro, com categoria, para fazer 2 a 1, aos 21′. Na reta final do jogo, Amuzu disparou, deixou Cáceres na saudade e cruzou rasteiro. Aravena – outra mexida de Mano Menezes – dominou, girou e bateu firme, fazendo o terceiro e garantindo a festa na lotada Arena gremista.

Próximos passos

Após três jogos seguidos em Porto Alegre, agora é hora do Grêmio pegar a estrada. Afinal, enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, já nesta quarta-feira (1º/10), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Já o Vitória tem um dia extra de descanso, já que só atua na quinta-feira (2/10). É quando recebe o Ceará, em duelo nordestino também pela 26ª rodada. A bola rola às 19h no Barradão.

GRÊMIO 3 X 1 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público presente: 41.025 presentes

Gols: André Henrique, 45+1’/1ºT (1-0); Aitor, 3’/2ºT (1-1); Amuzu, 21’/2ºT (2-1); Aravena, 43’/2ºT (3-1);

GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi, 25’/2ºT), Gustavo Martins, Kannnemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon (Amuzu, 15’/2ºT), Edenilson (Cristaldo, 15’/2ºT) e Willian (Alysson, 20’/1ºT); André Henrique (Aravena, 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho, 25’/2ºT) e Ramon; Ronald (Lucas Braga, 41’/2ºT), Baralhas (Renzo López, 35’/2ºT), Zé Marcos, Erick (Osvaldo, 25’/2ºT), Aitor; Renato Kayzer (Romarinho, 35’/2ºT) . Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Marlon (GRE); Baralhas, Camutanga, Erick, Ronald (VIT)

