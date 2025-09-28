Aravena destaca importância do Grêmio em voltar a vencer em casa

O Grêmio, enfim, voltou a vencer dentro de casa após dois meses, neste domingo (28), ao superar o Vitória por 3 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, Aravena, um dos autores dos gols, valorizou o triunfo sob seus domínios e ainda destacou o gol.

“Foi um jogo muito difícil, Vitória jogou bem. Importante ganhar com nossa torcida, muito feliz por isso. Muito feliz pelo gol, trabalho para ajudar o time e hoje consegui um gol para a torcida do Grêmio”, destacou Aravena ao Premiere.

Nos minutos finais, o chileno, afinal, matou o jogo. Ele aproveitou cruzamento de Amuzu como centroavante e bateu para fechar a conta para os gremistas. Com o resultado, o tricolor ficou na 8ª colocação, com 32 pontos, 10 à frente do Juventude, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e do próprio Vitória, na 18ª colocação com 22.

Na quarta-feira, o Tricolor visita o Santos na VIla Belmiro, às 21h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

