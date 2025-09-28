Everton x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Everton e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 6ª rodada da Premier League. O duelo no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, coloca frente a frente duas equipes que precisam da vitória para se recuperar na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Aston Villa vence a primeira no Inglês e sai da zona de rebaixamento

Como chega o Everton

O Everton faz um início de temporada irregular e tem sete pontos em cinco jogos, na 13ª posição. No entanto, o time pode dar um salto na tabela e pular para o 8º lugar em caso de vitória nesta segunda-feira.

Além disso, o Everton atravessa um momento ruim. Após a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na rodada passada, o time foi eliminado na Copa da Liga Inglesa para o Wolverhampton, com um revés por 2 a 0.

Ao mesmo tempo, o técnico David Moyes segue sem poder contar com Jarrad Branthwaite e Merlin Rohl, lesionados.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham é o time com a segunda pior campanha nesta edição da Premier League, com somente três pontos, na 19ª posição. Contudo, uma vitória fora de casa pode tirar o time da zona de rebaixamento e colocá-lo em 16º lugar.

Next stop: Merseyside ?? pic.twitter.com/U4wFg7lyml — West Ham United (@WestHam) September 28, 2025

No último compromisso no Campeonato Inglês, os Hammers perderam por 2 a 1 para o Crystal Palace, mas a expectativa é que o técnico Nuno Espírito Santo, que fará sua estreia nesta segunda-feira, repita a escalação.

Por fim, o West Ham não poderá contar com Tomás Soucek, suspenso, e Aaron Wan-Bissaka, lesionado.

EVERTON X WEST HAM

6ª rodada da Premier League

Data e horário: segunda-feira, 29/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

EVERTON: Mark Travers, Jake O’Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Seamus Coleman, James Garner, Tim Iroegbunam, Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Dwight McNeil, Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

WEST HAM: Alphonse Aréola, Kyle Walker-Peters, Kostas Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Diouf, Mateus Fernandes, James Ward-Prowse, Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Crys Summerville, Callum Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Árbitro: Samuel Barrott.

VAR: Paul Tierney.

