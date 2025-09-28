Mano atualiza situação de Willian, que deixou campo no 1° tempo

O Grêmio voltou a vencer dentro de casa em partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Mano Menezes pode ganhar uma dor de cabeça para os próximos jogos. Afinal, o atacante Willian deixou o campo com 20 minutos do primeiro tempo.

Willian levou uma pancada no pé direito e precisou ser substituído. Mano Menezes afirmou que a expectativa é que não haja problema mais sério, apenas o trauma sofrido.

“Willian tomou uma batida forte. A princípio é só uma batida, espero que isso se confirme. Tirei o Marcos Rocha porque estava previsto, para que a gente não levasse a um desgaste maior, não vinha jogando tanto. Vamos comemorar primeiro, amanhã voltamos pensando neste conjugado fora de casa”, destacou Mano.

O Grêmio viaja na terça-feira para jogo com o Santos, na quarta, e depois o Bragantino, no sábado, ambos longe de Porto Alegre.

Com o resultado, o Tricolor , assim, ficou na 8ª colocação, com 32 pontos, 10 à frente do Juventude, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e do próprio Vitória, na 18ª colocação com 22.

