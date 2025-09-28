Yamal faz diferença, e Barcelona vira sobre o Real Sociedad pelo Espanhol

O Barcelona segue invicto no Campeonato Espanhol. Neste domingo (28), os Culés venceram de virada o Real Sociedad por 2 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida pela 7ª rodada da competição. Os brancos e azuis com Odriozola, mas Koundé empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lamine Yamal precisou apenas de um minuto em campo para fazer assistência para Lewandowski colocar os donos da casa na frente.
Com o resultado, o Barcelona permanece na liderança, com 19 pontos (seis vitórias e um empate), um a mais que o vice-líder Real Madrid. Do outro lado, o Real Sociedad fica na 14ª posição, com apenas cinco pontos. Aliás, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos.
Tudo igual
O Barcelona teve bastante a posse de bola na etapa inicial da partida, porém não refletiu isso no placar. A equipe de Hansi Flick trabalhou a bola no campo de ataque, enquanto a Real Sociedad apenas se defendeu. No entanto, os visitantes conseguiram abrir o placar na primeira grande chegada. Aos 30 minutos, Odriozola se jogou na bola após cruzamento rasteiro e marcou. O Barça, assim, continuou pressionando e chegou ao empate aos 42. Após cobrança de escanteio de Rashford, Koundé subiu na primeira trave, e cabeceou para deixar empatar o duelo.
Lamine Yamal é decisivo
Na volta da segunda etapa, o Barcelona voltou pressionando. Gerard Martín e Pedri tiveram oportunidades antes do cinco minutos. No entanto, A mudança decisiva veio do banco: aos 13 minutos, Lamine Yamal, em seu primeiro lance, fez uma grande jogada e serviu Lewandowski, que de cabeça marcou o 2 a 1. Mesmo na frente, os Culés seguiram em busca do gol. Rashford e Dani Olmo assustaram o goleiro Remiro. Yamal chegou a balançar as redes, porém o jovem estava em posição irregular.
Perto dos 40 minutos, os times colocaram bola no travessão. Oyarzabal cruzou, a bola chegou na segunda trave para Kubo, que arriscou o chute para explodir no travessão. O Barça, assim, respondeu logo em seguida, com Lewa.
Próximos compromissos
Agora, os clubes já pensam nas próximas partidas. O Barcelona, afinal, recebe o PSG na quarta-feira, às 16h (de Brasília), pela fase de liga da Champions. Do outro lado, o Real Sociedad só a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Rayo Vallecano, às 13h30 (de Brasília).
Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (26/9)
Girona 0x0 Espanyol
Sábado (27)
Getafe 1×1 Levante
Atlético de Madrid 5×2 Real Madrid
Mallorca 1×0 Alavés – 13h30
Villarreal 1×0 Athletic Bilbao – 16h
Domingo (28)
Rayo Vallecano 0x1 Sevilla – 9h
Elche 2×1 Celta – 11h15
Barcelona 2×1 Real Sociedad – 13h30
Betis x Osasuna – 16h
Segunda-feira (29/9)
Valencia x Oviedo – 16h
*Horários de Brasília.
