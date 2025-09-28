Arouca x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Arouca e Porto se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 7ª rodada do Campeonato Português. O duelo no Estádio Municipal de Arouca coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos distintos na temporada.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Arouca
O Arouca vai tentar um feito que nenhuma outra equipe conseguiu neste início de temporada: vencer o Porto. O time é o 9º colocado com oito pontos e vem de uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Nacional. Além disso, o Arouca tem o 6º melhor ataque da liga portuguesa.
Contudo, Jose Fontan recebeu cartão vermelho na vitória sobre o Nacional e ficará de fora deste confronto, o que significa que Matias Rocha deve formar dupla com Popovic na zaga.
Como chega o Porto
Por outro lado, o Porto tem a melhor campanha do Campeonato Português, sendo o único time com 100% de aproveitamento. A equipe é a líder com 18 pontos em seis jogos e precisa da vitória em casa para abrir três de vantagem para o vice-líder Sporting, que já entrou em campo nesta 7ª rodada.
Além disso, a boa notícia para o Porto fica por conta do retorno de Eustáquio após o jogador ter cumprido suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o RB-Salzburg na primeira rodada da Liga Europa.
No entanto, a expectativa é que o técnico Francesco Farioli, que tem sete vitórias em sete jogos no comando do Porto, possa fazer alguns ajustes na equipe de olho na partida contra o Estrela Vermelha, na próxima quinta-feira. Depois, o Dragão terá pela frente o clássico contra o Benfica no domingo, 5 de outubro.
AROUCA X PORTO
7ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: segunda-feira, 29/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Municipal de Arouca.
AROUCA: Valido, Esgaio, Rocha, Popovic, Dante; Fukui, Simao; Nandin, Lee, Djouahra; Trezza. Técnico: Vasco Seabra.
PORTO: Costa; Fernandes, Kiwior, Bednarek, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Gomes, Aghehowa, Sainz. Técnico: Francesco Farioli.
Árbitro: Fábio Veríssimo.
Auxiliares: Pedro Martins e Hugo Marques.
VAR: Rui Costa.
