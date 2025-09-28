Martinelli celebra fim de jejum do Fluminense e exalta Zubeldía

Martinelli foi destaque da vitória do Fluminense sobre o Botafogo - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada rodada do Brasileirão. O resultado, assim, acabou com uma sequência de oito derrotas seguidas dos tricolores para o rival. Após o duelo, o volante Martinelli admitiu que estava incomodado com o jejum contra os alvinegros e elogiou a atuação da equipe no clássico.

“A gente estava incomodado com esta sequência. O time está de parabéns hoje. Mostramos nossa força contra uma equipe qualificada”, disse o atleta do Fluminense ao “Premiere”.

Martinelli também falou sobre o início de trabalho do técnico Luis Zubeldía e projetou a reta final deste ano com o novo treinador.

“O professor Zubeldía é um ótimo profissional. Sempre gostei dele quando joguei contra. Gosta de ter a posse de bola. Tenho certeza que vai ajudar muito a gente para a sequência da temporada”, declarou.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 34 pontos e fica na oitava posição na tabela. Agora, o Tricolor enfrenta o Sport, na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

