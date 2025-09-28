Palmeiras prepara queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

O Palmeiras deve oficializar, nos próximos dias, uma reclamação à CBF sobre o estado do gramado da Arena Fonte Nova. O palco da partida contra o Bahia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro foi alvo de muitas reclamações do Verdão durante o embate. O clube alviverde atribui as condições do campo como fator determinante para as lesões sofridas por Lucas Evangelista e Piquerez, ambos substituídos ainda no primeiro tempo.

“Assim que o duelo terminar, entraremos com essa reclamação”, declarou o diretor de futebol Anderson Barros, em entrevista à TV Globo, confirmando a medida que será adotada pela diretoria.

Durante a transmissão, as câmeras registraram detalhes que reforçaram a queixa palmeirense. Isso porque os uniformes dos atletas ficaram marcados com manchas verdes, consequência de um produto usado para disfarçar as falhas no gramado.

Lucas Evangelista saiu com dores na coxa, enquanto Piquerez deixou o campo reclamando do joelho. Ambos iniciaram tratamento imediato no banco de reservas. Assim, são dúvida para o próximo compromisso da equipe, contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque.

A expectativa é que o departamento médico do Palmeiras atualize a situação clínica dos jogadores até terça-feira, mas o incômodo com as condições da Fonte Nova promete gerar novos desdobramentos fora de campo.

