Novorizontino empata com o Vila Nova e desperdiça chance de entrar no G4

O Novorizontino ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, neste domingo (28), em partida da 29ª rodada da Série B, no Jorge Ismael di Biasi. Junior Todinho abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto os paulistas igualaram com Waguininho, aos 31 minutos da etapa complementar, no “duelo dos tigres”.

Com o resultado, o Novorizontino desperdiçou a chance de entrar no G4 da Série B. Aliás, está em quinto lugar, com 47 pontos em 29 jogos, e não pode cair de posições ao longo da rodada. Os quatro primeiros são Criciúma (49), Goiás (49), Athletico (48) e Coritiba (47). Vale lembrar que os alviverdes ainda jogam na rodada.

O Vila Nova, por sua vez, está apenas em 13º, com 38 pontos. Assim, tem poucas chances de subir e também de cair. Portanto, deve disputar a Série B novamente no ano que vem. Aliás, os quatro últimos colocados são Volta Redonda (30), Botafogo-SP (29), Amazonas (27) e Paysandu (25). Desses, apenas o Papão já jogou na rodada.

O Tigre de Goiânia enfrenta agora o Criciúma na próxima rodada, em casa. O jogo está agendado para esta quinta-feira (2), às 21h30. O Novorizontino, por sua vez, também irá encarar uma equipe catarinense, a Chapecoense, na Arena Condá, sábado (4), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.