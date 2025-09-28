Zubeldía avalia estreia pelo Fluminense e elogia trabalho de Renato Gaúcho

Mesmo com pouco tempo, Luis Zubeldía estreou no comando do Fluminense com vitória sobre o Botafogo no Maracanã, na tarde deste domingo. O treinador conseguiu encerrar uma sequência de nove partidas sem vitória no clássico para o Tricolor. Após a partida, o argentino comentou sobre os primeiros dias e ainda citou Renato Gaúcho.

“Primeiro dar parabéns a todos os jogadores, ao presidente, aos dirigentes e à comissão técnica que saiu do Renato. Fez um trabalho muito bom até aqui. A equipe vinha bem, apesar do dado estatístico de muitos jogos sem ganhar o clássico, acredito que a equipe estava funcionando bem. Com a nossa chegada só colocamos um pouco do nosso trabalho, mas o do Renato com a comissão dele era muito bom. Infelizmente ele não seguiu, nós assumimos imediatamente para estar no clássico”, avaliou o treinador.

“Confio que a equipe e os jogadores podem seguir fazendo um bom trabalho, crescendo. Continuar o que estavam fazendo de bom, corrigindo algumas coisas que às vezes não saem. E veremos. Muito cedo para dizer ou assegurar o que tem de melhorar. O mais importante para nós é ter uma organização prática e que a complexidade do jogo será dada aos jogadores através das relações, da mente. Acredito que é a combinação prática e a complexidade que dão os jogadores. O treinador não dá complexidade de jogo, dão os jogadores. Eles crescem e estão bem, possivelmente a equipe estará bem também”, completou.

Zubeldía elogia Cano

Além disso, Zubeldía, assim como em sua apresentação, elogiou Germán Cano, que abriu o placar na vitória do Fluminense sobre o Botafogo.

“Ele tem experiência, pode ajudar em momentos complicados. Então, eu o conheço, ele me conhece e o Fluminense o conhece. Então, me parecia lógico, super lógico que jogasse, e ele fez muito bem. Sobretudo, para um nove é muito importante converter”, disse o treinador.

O comandante também defendeu o atacante Soteldo, que vem sofrendo críticas da torcida. Ele reforça que vai ajudar ao venezuelano para recuperar o bom momento.

“Já conhecia o Soteldo. Quando eu treinei a LDU o enfrentei no Zamora. Meu lateral-esquerdo era o Estupiñán, da seleção do Equador, e me recordo que esse extremo (Soteldo) complicou bastante a vida dele. Conheço o Soteldo desde essa época. O torcedor sempre vai focar em um. O mais importante é ter caráter. Vamos ajudá-lo a melhorar, a somar para a equipe”, destacou.

Rodízio no elenco?

O treinador argentino foi questionado sobre o rodízio do elenco, já que terá uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Ele prefere pensar partida a partida para definir o time.

“Agora vamos ter alguns jogos seguidos, mas, quando terminarmos essa sequência, acredito que vamos ter mais tempo para recuperar jogadores e continuar trabalhando. Agora temos que ir partida por partida. Ver como vão se recuperar os jogadores e tudo o que podemos incorporar e melhorar será bem-vindo”, destacou.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 34 pontos e fica na oitava posição na tabela. Agora, o Tricolor enfrenta o Sport, na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

