Ancelotti vê falhas e cita falta de reação do Botafogo em derrota no clássico

Após a derrota do Botafogo para o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (28) pelo Brasileirão, Davide Ancelotti avaliou a atuação da equipe no Maracanã. O treinador admitiu que o time está com problemas no ataque e na defesa, além de dificuldade em “gerir a frustração” durante as partidas.

“Temos um problema de gol, o time entrou muito no último terço, é um dos que mais entra na área do Brasileirão. É um problema que temos durante toda temporada. Temos que defender melhor, não podemos tomar um gol como o primeiro. Não podemos permitir gols como o de hoje. No último terço, é sempre difícil quando temos problemas de gol, mas o time está entrando na área. São momentos em que a bola entra mais fácil ou difícil. Temos que ser consistentes no trabalho”, respondeu Ancelotti.

“É um time que tem muitas dificuldades, estamos conscientes da dificuldade que temos. Temos problemas na gestão da frustração. Hoje, conseguimos ser contundentes quando o jogo já havia acabado. Temos que começar antes. Está difícil manter a continuidade. Há momentos em que não temos confiança e energia. Temos que continuar trabalhando para melhorar. É um jogo muito importante na quarta para os nossos objetivos”, completou o treinador.

Avaliação do jogo e queda de rendimento

Na opinião do italiano, o duelo foi equilibrado até o primeiro gol tricolor, com Cano. Após o rival abrir o placar, entretanto, Davide destacou a falta de confiança do Botafogo em duelos.

“Um jogo equilibrado até o primeiro gol e, depois, o Fluminense faz um gol onde defendemos muito mal. Como já aconteceu, perdemos confiança no jogo, não fomos fortes nos duelos. O segundo gol, faltou isso. Contundência.”

Ancelotti, aliás, também respondeu sobre a queda de rendimento do Botafogo. Ele, afinal, ressaltou que o ambiente é tranquilo e não afeta o cotidiano.

“É triste pela derrota no clássico, sentimos muito pela torcida que jogou junto. Queríamos fazer um jogo melhor. O que acontece fora do campo não tem influência. Temos dificuldades, mas o ambiente é tranquilo, isso não afeta o dia a dia.”

Por fim, o Botafogo segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos somados. O Alvinegro, portanto, volta a campo às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos, para enfrentar o Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.