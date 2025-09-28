Campeão da São Silvestre e recordista mundial ensina talentos da corrida

Um dos maiores maratonistas brasileiros hoje é professor do Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Samambaia. Aos 55 anos, Ronaldo da Costa passa a experiência obtida em competições internacionais para alunos de todas as idades em aulas de atletismo, ginástica localizada,pilates, entre outros esportes. O recordista mundial chegou ao Distrito Federal em 2012 e atua no centro esportivo há três anos,levando disciplina, alegria e experiência de alto rendimento para dentro da “sala de aula”.

Antes de se tornar professor, Ronaldo construiu uma carreira que o levou a lugares onde poucos brasileiros chegaram. Foi campeão da São Silvestre em 1994 e, quatro anos depois, fez história ao quebrar o recorde mundial da Maratona de Berlim, com o tempo de 2h06min05s. A experiência, que uniu talento e superação, é transmitida aos alunos. “Tudo que eu fiz no alto rendimento, eu vou adaptando para eles também, de acordo com a capacidade física de cada um. Graças a Deus, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui. Com o esporte, eu consegui vencer várias barreiras e preconceitos”, lembra.

No COP, o professor ensina desde crianças de 4 anos, em aulas de desenvolvimento motor,até idosos com mais de 70 anos, com as turmas de hidroginástica.Independentemente da faixa etária, a disposição e a energia do docente é a mesma. “Quando os idosos chegam, eu falo: larga a tristeza lá fora. Aqui é lugar de gente feliz. Não é que todos vão ser recordistas igual o Ronaldo da Costa, mas só de estar aqui,sair da rua, sair das drogas, já é uma vitória”, ressalta ele,que também fica de olho em pequenos prodígios. “Tem alguns meninos que tem bastante talento, que precisam ser lapidados, lógico,mas que podem crescer no esporte.”

Natural de Descoberto, interior de Minas Gerais, o professor encerrou a carreira como atleta de alto rendimento em meados de 2003. Anos mais tarde,decidiu voltar para o esporte com a graduação em Educação Física,concluída em 2020. Iniciou a jornada como discente em um instituto social, até alcançar o posto no COP de Samambaia. Atualmente,também participa de eventos e palestras pelo país e integra a Confederação Brasileira de Atletismo. “Faço o que gosto, faço com amor. Quem me conhece sabe quem sou eu: energia o tempo todo,sempre incentivando os alunos. Tudo é possível, basta acreditar”,afirma ele.

Exemplo de força e dedicação

Construído em 2009,o COP de Samambaia foi o primeiro espaço dedicado ao incentivo da prática desportiva do Distrito Federal. A unidade oferece aulas de basquete, desenvolvimento motor I e II, futebol de areia, futebol feminino, futevôlei, futsal, ginástica localizada, ginástica rítmica, handebol, jiu-jítsu, judô, karatê, natação e pilates,entre outras.

Segundo o diretor do COP de Samambaia, Farion Souza Lima, o professor inspira tanto os alunos mais jovens, que sonham com grandes competições, como quem pratica esporte apenas para ter mais saúde e bem-estar. "Ter o Ronaldo aqui nos traz alegria e satisfação. Os alunos ficam muito felizes quando descobrem quem ele é, principalmente as turmas de atletismo, que é uma modalidade que tem crescido muito. Somos privilegiados por isso”, afirma. A unidade conta com mais de sete mil participantes em diversas modalidades.

Aluna de ginástica localizada desde o ano passado, a terapeuta Rosemeire Soares, 46 anos, descobriu as conquistas do professor despretensiosamente. “Um dia estava na aula e alguém comentou que ele já venceu uma maratona. Fiquei surpresa, mas faz sentido, porque ele é maravilhoso, tem muita experiência. Em um ano já percebi uma mudança enorme no meu corpo, me sinto mais forte, com mais saúde”,revela.

Quem também se diverte nas aulas do maratonista é a assistente social Sandra Freitas, 43, que entrou para a turma há cinco meses. “As aulas são muito divertidas, ele é bem animado. Nos dá força para continuar mesmo quando estamos cheios de problemas, com vontade de faltar”,afirma. “Tem dia que o nosso corpo está gritando para ficar em casa, mas o Ronaldo nos incentiva a vir, a nos movimentar.”

Incentivo ao esporte

As inscrições estão abertas no site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) no início de cada semestre. Os interessados podem se inscrever online ou presencialmente no COP de preferência. Acesse aqui o endereço e telefone de cada equipamento.

“Os Centros Olímpicos e Paralímpicos são espaços de oportunidade para toda a comunidade. Ao abrir inscrições, reforçamos o nosso compromisso de garantir acesso gratuito ao esporte, à saúde e à inclusão social.Queremos que cada vez mais crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência façam parte dessa rede que transforma vidas através da prática esportiva”, destaca o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

Atualmente, existem 12 equipamentos no Distrito Federal, localizados em Brazlândia,Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Planaltina, além de duas unidades em Ceilândia, Parque da Vaquejada e Setor O.