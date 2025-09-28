São Paulo encerra preparação para encarar o Ceará com retorno no time titular

O São Paulo encerrou neste domingo (28) a preparação para encarar o Ceará, na noite desta segunda-feira (29), pela 25ª rodada do Brasileirão. Para a partida, Hernán Crespo contará com um retorno em relação ao time que perdeu para a LDU, mas ainda terá algumas baixas.

Marcos Antônio, que ficou no banco de reservas contra os equatorianos, não será relacionado por conta de um desconforto muscular. Oscar chegou a participar do último treino, mas segue de fora da equipe. O zagueiro Ferraresi, que ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, segue como desfalque para o argentino.

Por outro lado, Crespo contará com o retorno de Cédric Soares, que deve voltar a ocupar a ala direita. Uma virose deixou o português de fora das últimas partidas. O jogador acabou sendo substituído por Rigoni no duelo da Libertadores. Quem também segue como opção é o volante Luiz Gustavo, que está totalmente recuperado de um tromboembolismo pulmonar e volta a ser opção, já que já ficou no banco de reservas contra a LDU.

Na atividade deste domingo, Hernán Crespo comandou o elenco do São Paulo em um trabalho tático de 11 contra 11. Depois que realizou um enfrentamento em campo reduzido. Os jogadores ainda realizaram um treinamento de bola parada e de finalizações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.