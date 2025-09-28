Thiago Silva, do Fluminense, passará por exame nesta segunda

O Fluminense informou o motivo da saída do zagueiro Thiago Silva, substituído por Ignácio nos últimos minutos finais na vitória no clássico contra o Botafogo, na tarde deste domingo, no Maracanã. O defensor, afinal, saiu com dores na coxa direita.

Thiago Silva saiu por preocupação e vai fazer um exame de imagem na parte anterior da coxa direita. À princípio, não parece preocupar, uma vez que o zagueiro saiu caminhando normalmente na lateral do campo e ria no banco de reservas com os companheiros.

Nesta temporada, o zagueiro já teve duas lesões musculares na coxa. A primeira aconteceu em abril. Ele ficou quase um mês fora de jogos do Fluminense. Posteriormente, Thiago Silva também teve outro problema da coxa em agosto e ficou 24 dias como desfalque.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 34 pontos e fica na oitava posição na tabela. Agora, o Tricolor enfrenta o Sport, na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.