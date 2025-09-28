Yuri Alberto desperdiça pênalti de forma bizarra durante Corinthians e Flamengo

Yuri Alberto perde pênalti contra o Flamengo de forma inacreditável - (crédito: Foto: Reprodução)

O embate entre Corinthians e Flamengo, disputado neste domingo (28) na Neo Química Arena, teve um momento inusitado logo nos primeiros minutos. O atacante Yuri Alberto protagonizou uma cena que rapidamente virou assunto entre torcedores e lembranças antigas do futebol.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Breno Bidon acabou sendo derrubado por Léo Pereira dentro da área. O árbitro, convicto da infração, apontou a marca da cal sem sequer recorrer ao VAR. Na cobrança, Yuri Alberto decidiu arriscar uma cavadinha para tentar enganar o goleiro.

Mas a ousadia não deu certo. Rossi, atento, apenas esperou o movimento e defendeu sentado, sem qualquer dificuldade. Após a defesa, o goleiro rubro-negro ainda soltou uma provocação em direção ao atacante: “Aqui, não!”.

Cara, a ideia e a execução da cavadinha foram ruins Que coisa constrangedora o Yuri Alberto kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/o9w3SLm63j — Nathan Brener (@ntbrener) September 28, 2025

O lance rapidamente gerou comparações com o episódio protagonizado por Alexandre Pato em 2013, quando o então atacante do Corinthians também desperdiçou uma penalidade com cavadinha contra o Grêmio, em duelo da Copa do Brasil. Naquele ano, o chute saiu fraco, e Dida defendeu com tranquilidade.

Aliás, a defesa de Rossi reforça a fase do goleiro, que já havia sido decisivo na Libertadores, na classificação contra o Estudiantes, ao brilhar na disputa de pênaltis no meio da semana.

