Emprestado, zagueiro volta ao Cruzeiro para se recuperar de lesão

Pedrão está no Pafos desde o meio do ano - (crédito: Foto: Divulgação/Pafos FC)

O zagueiro Pedrão vai voltar para o Brasil para realizar uma cirurgia e se recuperar do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. O jogador está emprestado pelo Cruzeiro ao Pafos, do Chipre, com contrato até o meio do ano que vem. A lesão aconteceu em um treino, na última quinta-feira (25).

De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, Pedrão fará todo o procedimento de recuperação no Brasil e contará com o apoio do Cruzeiro neste período. A cirurgia deve acontecer nos próximos dias, em Belo Horizonte.

O defensor recebeu uma homenagem dos seus companheiros do clube cipriota no último sábado (27), na vitória do Pafos contra o Olympiakos Nicósia. Pedrão foi emprestado pelo valor de R$ 1 milhão, com opção de compra por R$ 12 milhões no ano que vem. No Chipre, o zagueiro atuou em apenas duas partidas das dez realizadas desde sua chegada.

