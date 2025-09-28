Neto perde a paciência após pênalti perdido de Yuri Alberto: ???Falta de responsabilidade???

O Corinthians teve a chance de sair na frente contra o Flamengo, neste domingo (28/9), na Neo Química Arena, mas a oportunidade foi desperdiçada de forma inusitada. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto tentou uma cavadinha na cobrança de pênalti, mas viu Rossi defender com tranquilidade, sentado, inclusive e ainda provocar: “Aqui, não!”.

Contudo, a escolha do camisa 9, que atravessa um jejum de quatro meses sem marcar gols, gerou forte reação de um dos maiores ídolos da história do clube. Afinal, o ex-jogador e hoje comentarista Neto não poupou palavras durante a transmissão em sua rádio, classificando a cobrança como um desrespeito.

“Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, é uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído e ele erra. Quando você faz uma por* dessa e perde o jogo, tem que receber uma multa. Eu joguei bola 17 anos, eu nunca fiz essa merda do caral*. Eu errei pênalti pra ca***, mas era batendo forte, chutando no canto, nunca isso. Jogador que faz uma m*** dessa tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, pelo presidente, pela torcida”*, disparou.

Por fim, Neto ainda ampliou o tom, colocando o erro em um contexto maior.

“O Corinthians é muito maior que todo mundo, maior que Sócrates, maior que Rivellino. Você não pode fazer uma m** dessa. Quatro meses sem marcar, voltando de cirurgia, ganhando R$ 1,7 milhão por mês… Um time que já está fo***, sem dinheiro, com 29 pontos no campeonato. Vai pra put* que pariu!”*, concluiu o ex-jogador, visivelmente exaltado.

