Vojvoda elogia atuação e diz que Santos mereceu vencer o Bragantino

O técnico Vojvoda deu a sua versão sobre o 2 a 2 do Santos com o Bragantino, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão, fora de casa. O comandante argentino salientou que o Peixe não só jogou bem, como mereceu vencer no Estádio Cícero de Souza Marques.

“Fizemos uma boa primeira parte, criamos oportunidades de gol. Cobro para que o time tenha essa ambição. Mas, no segundo tempo, falamos que ia continuar, que íamos manter o jogo e com essa convicção conseguimos virar o jogo. Acho que tivemos um controle bom do jogo. Faltou mantermos o resultado, mas um jogo muito difícil, um gramado difícil, foi difícil impor a qualidade que treinamos ao longo da semana”, comentou Vojvoda em entrevista coletiva.

Apesar de ter voltado para casa com apenas um ponto, Vojvoda tem motivos para comemorar. Primeiro, o fato de ainda estar invicto no Santos, com três empates e uma vitória. Além disso, o comandante vê o Santos manter cinco pontos de vantagem para o Juventude, primeiro do Z4: 27 a 22. Ambos vão se enfrentar na penúltima rodada da competição, no Alfredo Jaconi, e somam 24 partidas no momento.

“Ficou a sensação que você teve, que a maioria do torcedor teve, que poderíamos sair com a vitória”, concluiu Vojvoda.

O Santos volta a campo agora já nesta quarta-feira (1), quando recebe o Grêmio às 21h30 na Vila Belmiro. Historicamente, vale lembrar, um time que somar 45 pontos escapa do rebaixamento.

