Ceni leva a melhor sobre Abel e amplia vantagem em duelo entre os técnicos

O Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (28/9), na Arena Fonte Nova, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que os três pontos, o resultado adicionou um novo episódio à crescente rivalidade entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, dois dos técnicos mais influentes e lonjevos do futebol nacional nos últimos anos.

Com o triunfo, Ceni ampliou a vantagem no retrospecto particular contra o português. De acordo com dados mais recentes de plataformas de estatística, os treinadores já se enfrentaram 15 vezes, com sete vitórias de Ceni, cinco de Abel e três empates.

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2021, quando Abel já despontava no comando do Palmeiras. Por sua vez, Ceni acumulava passagens por grandes clubes do país, como São Paulo e Flamengo. Desde então, os embates se multiplicaram em competições como Brasileirão, Paulistão e até em mata-matas, consolidando o duelo como um dos mais recorrentes da era recente do futebol brasileiro.

O Paulistão de 2022 marcou um dos períodos mais quentes da disputa. À frente do São Paulo, Ceni encarou o Palmeiras em jogos decisivos. Assim, os confrontos ganharam contornos de rivalidade não apenas entre clubes, mas também entre os estilos distintos de seus técnicos. Na decisão do estadual daquele ano, o Tricolor chegou a sair na frente ao vencer o jogo de ida por 3 a 1. Contudo, o Verdão e o técnico português conseguiram reverter a desvantagem ao triunfar por 4 a 0 e ficar com o título.

Contudo, desde que assumiu o Bahia, Ceni vinha encontrando dificuldades. Até o embate deste domingo, os treinadores se enfrentaram quatro vezes com três vitórias de Abel e apenas uma do ex-goleiro.

Estilos contrastantes entre Ceni e Abel

O histórico mostra que, apesar da vantagem de Ceni, os duelos costumam ser equilibrados e definidos em detalhes. O atual comandante do Bahia é conhecido pela capacidade de adaptação e pela forma como ajusta seus times diante de diferentes cenários competitivos.

Abel, por sua vez, construiu no Palmeiras desde 2020 uma equipe consistente, competitiva e colecionadora de títulos, que se impõe pela organização e pela intensidade nos jogos grandes. O choque entre essas filosofias ajuda a explicar a imprevisibilidade dos resultados.

A vitória deste domingo, com gol de Ademir, não apenas quebrou a invencibilidade palmeirense de 11 jogos como também reforçou a narrativa de que os embates entre Ceni e Abel se tornaram um dos duelos de técnicos mais relevantes da atualidade no futebol brasileiro.

