Luiz Araújo exalta grupo após nova vitória do Flamengo: ”Muito qualificado”

Luiz Araújo fez o gol da vitória do Flamengo em cima do Corinthians - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (28/9), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o atacante Luiz Araújo foi o grande destaque da partida ao marcar o gol da vitória. Após o confronto, o jogador valorizou o coletivo da equipe e a entrega do grupo dentro de campo.

“É um grupo muito qualificado, de grandes jogadores. Não importa quem começa jogando ou sai do banco. Hoje pude sair do banco e ser feliz com o gol. O grupo todo correu, sabemos sofrer no primeiro tempo, foi muito difícil. Segundo tempo foi melhor, impusemos nosso ritmo e seguimos na liderança, que é o mais importante”, afirmou Luiz Araújo.

O atacante entrou durante a segunda etapa e se destacou com movimentação e presença ofensiva, garantindo o gol decisivo que selou a vitória rubro-negra. Aliás, o triunfo manteve o Flamengo firme na ponta da tabela, mostrando a força de um elenco versátil, capaz de reagir mesmo em partidas complicadas fora de casa.

O jogo começou equilibrado, com o Corinthians pressionando e criando chances claras, incluindo pênalti perdido por Yuri Alberto. Porém, o Flamengo conseguiu impor seu ritmo no segundo tempo, com Luiz Araújo e Arrascaeta contribuindo com gols para a virada.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians segue buscando recuperação nas próximas rodadas. Luiz Araújo destacou que a vitória reflete o espírito coletivo do time e a capacidade de superar momentos de dificuldade.

“O grupo todo correu… Segundo tempo foi melhor, impusemos nosso ritmo e seguimos na liderança, que é o mais importante.”

Próximo compromisso do Flamengo

Assim, o próximo compromisso do Flamengo será o duelo direto contra o Cruzeiro, vice-líder da competição, na quinta-feira (02/10), no Maracanã, às 20h30pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.