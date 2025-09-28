Renato Augusto recebe homenagem antes de Corinthians e Flamengo

O ex-meia Renato Augusto, ídolo do Corinthians, foi homenageado na noite deste domingo (28/9), antes da partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, e não conseguiu conter as lágrimas. Dez dias após anunciar sua aposentadoria, o jogador de 37 anos esteve no estádio acompanhado da esposa, Fernanda, e dos filhos Romeu, de sete anos, e Mateo, de dois.

Renato entrou no gramado com as três taças que conquistou com o clube: Paulistão e Recopa Sul-Americana de 2013, e Brasileirão de 2015. Os telões da arena exibiram um vídeo com os momentos mais marcantes de sua trajetória. Além disso, destacou os 243 jogos e 30 gols que acumulou pelo Corinthians.

Durante a cerimônia, ele recebeu uma camisa com o número 8 das mãos de Rodrigo Garro, que atualmente também usa a mesma numeração.

Em entrevista recente ao ”ge”, Renato ressaltou sua ligação afetiva com o Timão, apesar de ter passado por outros clubes. Um deles foi exatamente o Flamengo, adversário do Timão neste domingo.

“Eu tenho carinho e gratidão pelo Flamengo, mas a minha história, onde meu olho brilha, que eu fico arrepiado, emocionado, hoje é o Corinthians.”

O momento emocionou torcedores e atletas presentes, celebrando a carreira de um dos grandes nomes da história recente do Corinthians e reforçando o vínculo do meia com a camisa alvinegra.

