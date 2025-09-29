Morre o icônico jornalista Paulo Soares, o “Amigão”, aos 63 anos, em São Paulo

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido no meio como “Amigão”, morreu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos, em São Paulo. Internado havia cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, no Centro da capital, ele enfrentava complicações decorrentes de problemas crônicos na coluna. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Nos últimos anos, Soares passou por seis cirurgias na coluna vertebral, com objetivo de descomprimir os nervos e melhorar a circulação. Consequentemente, buscava amenizar dores constantes e dificuldades de mobilidade. Devido aos problemas de saúde, o apresentador precisou de afastar da ESPN em dois períodos: primeiro em 2017, e depois em 2023, para tratar das complicações que se agravaram progressivamente.

O velório do comunicador está previsto para ocorrer no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, região central da cidade, entre 13h e 17h. Companheiro de Marlene, Paulo não deixa filhos.

Dupla marcante com Antero Greco

Paulo Soares e Antero Greco formaram uma das duplas de maior destaque do jornalismo esportivo na televisão brasileira na bancada do SportsCenter. Juntos, comandaram o programa SportsCenter, da ESPN, desde o ano 2000, com estreia durante os Jogos Olímpicos de Sydney. O carisma e a leveza com que conduziam a atração marcaram gerações de espectadores.

O apelido “Amigão da Galera” surgiu ainda na década de 1990, na Rádio Record. O colega Osvaldo Pascoal, que trabalhava na mesma emissora, foi o responsável pelo bordão que se tornaria a identidade profissional de Soares.

Vamos relembrar os momentos de alegria que Paulo Soares e Antero Greco nos trouxeram pic.twitter.com/2JGcOuTbyp — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) September 29, 2025

Após a morte de Greco, em maio de 2024, vítima de um tumor cerebral, Paulo fez uma homenagem emocionada ao colega. Em uma participação especial no SportsCenter, ele desabafou: “Antero chegava sempre em cima da hora. Uma coisa irritante. Agora, acabei de escrever: ‘Poxa vida, Antero, por que você foi embora agora? Não era a hora ainda'”.

Paulo Soares no jornalismo esportivo

Natural de Goiânia, Paulo Soares iniciou sua carreira como narrador aos 15 anos, em fevereiro de 1978, na Rádio Clube Ararense. Ainda no rádio, trabalhou em veículos como Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta e Estadão ESPN. No início dos anos 2010, também atuou como locutor na Rádio Eldorado ESPN.

Já na televisão, passou por emissoras como SBT, Cultura e TV Gazeta antes de chegar à sua casa: ESPN. Ele entrou na emissora paulista ainda em 1990, logo após a criação da filial brasileira do canal. Paulo, então, se tornou uma das principais referências da emissora nas décadas seguintes.

O “Amigão da galera”, como chamavam os íntimos, era amplamente reconhecido por sua comunicação acessível, carisma e humor leve. Essas características o tornaram um dos rostos mais conhecidos e queridos do meio esportivo nacional.

