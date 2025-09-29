InícioEsportes
Homenagens marcam despedida de Paulo Soares, o ???Amigão???, ícone da ESPN

Jornalistas, colegas de redação, clubes de futebol e admiradores de todo o país prestaram homenagens ao jornalista esportivo Paulo Soares, que morreu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos, em São Paulo. O Amigão, como era carinhosamente conhecido, estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês para tratar complicações decorrentes de problemas na coluna. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Nomes marcantes da crônica esportiva destacaram a personalidade generosa, o bom humor e a relevância de Soares para o jornalismo esportivo nacional. Entre os depoimentos mais comoventes, o de Gustavo Hofman resumiu a admiração do meio pelo craque da comunicação.

“Unanimidade. Personalidade, voz e carisma inigualáveis. Generoso, humilde, divertido. Talentoso, potente e marcante. Amigão, você faz muita falta. Você e o Antero. Obrigado por tantas e tantas noites de SportsCenter. E pessoalmente, pela sua amizade. Descanse”, escreveu no Instagram.

O velório do comunicador está previsto para ocorrer no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, região central da cidade, entre 13h e 17h. Companheiro de Marlene, Paulo não deixa filhos.

Reconhecimento entre colegas

O comentarista Mario Marra também registrou sua admiração: “Inesquecível. Um craque em tratar com carinho as pessoas e um gigante no ar. Um beijo, Amigão. Muito obrigado por tudo”. Já o jornalista Alex Tseng, amigo de longa data dos canais ESPN, lembrou a trajetória compartilhada.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, as longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”.

Comentarista da GE TV e ex-ESPN, Mariana Spinelli também prestou homenagem ao ex-companheiro de emissora. Ela recordou a ausência dos apresentadores de uma das bancadas mais queridas do meio: “O outro plano vai ganhar um SportsCenter especial. O apelido Amigão não é a toa. Que dureza de notícia para todo fã de esporte”.

Pouco depois, foi a vez do jornalista Fernando Campos, o Donan: “O Amigão foi uma referência, uma bandeira da ESPN e um profissional que marcou toda uma geração. Foram noites e mais noites acompanhando o lendário SportsCenter com ele. Descanse em paz, Paulo. Você é especial”.

Soares enfrentava problemas de saúde há anos e, em decorrência, precisou se afastar da ESPN por um período em 2017 e, posteriormente, em 2023. Nesse ínterim, foi submetido a seis cirurgias na coluna vertebral para descomprimir os nervos e melhorar a circulação. Seu quadro clínico se agravou nos últimos meses, até a confirmação do óbito nesta manhã.

Clubes prestam homenagem ao “Amigão”

O Flamengo foi um dos primeiros clubes a se manifestar nas redes sociais sobre a morte de Paulo Soares. Em nota, o Rubro-Negro recordou a emblemática parceria com Antero Greco ao mencionar que “o futebol fica mais triste” com a partida do comunicador.

“[…] Ao lado de Antero Greco, formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, levando notícias com bom humor e emoção para milhões de apaixonados por futebol. Sua irreverência, talento e carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. O futebol fica mais triste com sua partida, mas sua voz e legado seguirão eternos na memória […]”.

Pouco depois, o Santos também falou sobre a morte do comunicador e, bem como o rival, recordou sua eterna parceria com o companheiro no SportsCenter: “A dupla se destacava pelo jeito irreverente de juntar informação e bom humor, proporcionando inúmeros momentos inesquecíveis para os telespectadores”.

O São Paulo, clube de coração de Paulo Soares, evidentemente não ficou de fora das homenagens. O Tricolor mencionou o legado do profissional e a honra que fãs de futebol tiveram em acompanhá-lo. “Hoje nos despedimos de Paulo Soares, o Amigão, um grande jornalista e uma voz marcante do jornalismo esportivo”.

“[…] Amigão, que era são-paulino, deixa um legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. Que sua memória siga viva nas lembranças e nos corações de todos que tiveram a honra de acompanhá-lo […]”, dizia outro trecho.

Carreira de Paulo Soares

Natural de Goiânia, Soares iniciou sua trajetória no rádio aos 15 anos, em 1978, na Rádio Clube Ararense e dedicou-se anos ao meio de comunicação. Ainda passou pelas rádios Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta e Estadão ESPN até chegar à televisão.

Já na TV, trabalhou em emissoras como TV Gazeta, SBT e Cultura. Sua chegada à ESPN, emissora no qual atingiu o auge da carreira e tornou-se nacionalmente conhecido, ocorreu pouco após a fundação do canal no Brasil, em 1990. Não à toa, sustentava o status de um dos nomes e vozes mais emblemáticas do canal.

Paulo Soares e Antero Greco, que morreu em maio de 2024, fizeram da bancada do programa SportsCenter quase uma extensão da casa dos telespectadores, que também prestaram homenagens ao comunicados. A dupla mantinha praticamente uma relação de amizade com o público e estabeleceram um estilo inconfundível na crônica esportiva televisiva.

A dupla comandou o SportsCenter por mais de duas décadas, com estreia em 2000 durante as Olimpíadas de Sydney. E não demorou muito para seus respectivos bordões e a habitual leveza na apresentação encantaram o público esportivo.

Em sua última homenagem a Antero Greco, em 2024, Soares fez um desabafo que ressoa como um retrato de sua própria despedida: “Antero chegava sempre em cima da hora. Agora, acabei de escrever: ‘Poxa vida, Antero, por que você foi embora agora? Não era a hora ainda'”.

