Ceni rebate críticas do Palmeiras sobre gramado da Fonte Nova: ”Fica feio”

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo (29/9). Com um golaço de Ademir no segundo tempo, o Tricolor bateu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e encerrou uma sequência de quatro jogos sem triunfo. Mas, além do resultado, o gramado foi o grande tema da noite. Em coletiva, Rogério Ceni admitiu que o gramado não estava nas melhores condições, mas rebateu as críticas alviverdes.

“Acho que a cor estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente prejudica mais porque joga desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós “, disse o treinador.

O campo, com coloração diferente do habitual, gerou insatisfação no Palmeiras. O diretor Anderson Barros associou as lesões de Lucas Evangelista e Piquerez às más condições do piso e prometeu formalizar uma reclamação. Ceni ironizou o discurso palmeirense sobre o risco de lesões.

“Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui. Vamos valorizar nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais”, completou.

Com a vitória, o Bahia chegou a 40 pontos e segue firme na luta por uma vaga na parte de cima da tabela. O próximo compromisso será contra o Botafogo, fora de casa.

