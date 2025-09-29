Elenco do Real pede desculpas por goleada em clássico: “Somos os primeiros a fazer autocrítica”

O Real Madrid perdeu sua invencibilidade e liderança no Campeonato Espanhol da pior forma possível. Afinal, sofreu uma goleada por 5 a 2 para o arquirrival Atlético de Madrid, no último sábado (27), no Metropolitano. Nesse sentido, o elenco merengue ainda não digeriu o revés, pediu desculpas ao torcedor e falou em dar a volta por cima.

“Não foi o resultado que queríamos. Há coisas para melhorar e nós somos os primeiros a fazer autocrítica. O caminho é continuar trabalhando, aprender com os erros e levantar mais fortes. Temos muita temporada pela frente e muitos objetivos pela frente. Hala Madrid”, disse Carvajal.

Além disso, Bellingham, que jogou pela primeira vez na temporada 2025/26, concordou com o capitão e pediu que o elenco reaja no duelo com o Kairat, no Cazaquistão, nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília). Quem também se desculpou foi o zagueiro Huijsen, que não teve uma boa atuação, sobretudo na bola aérea.

“Dia ruim no fim de semana. Ainda há trabalho a se fazer, mas é hora de se concentrar novamente na Champions League”, frisou o inglês.