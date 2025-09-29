Santos projeta retorno de Neymar para reta final do Brasileirão

O Santos já trabalha com a possibilidade de contar com Neymar apenas na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O atacante se recupera de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, sofrida em 18 de setembro, e tem previsão de retorno para novembro.

O camisa 10 realiza tratamento acompanhado por sua equipe pessoal, o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, e deve encerrar o ciclo de fisioterapia até o fim de outubro. Aliás, após essa etapa, o jogador passará por trabalhos de transição em campo antes de ficar novamente à disposição.

Assim, se o cronograma for cumprido, Neymar poderá atuar nas últimas oito rodadas do Brasileirão. Neste período, o Peixe espera estar buscando se firmar na parte de cima da tabela.

“O Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos consecutivos, colaborou com a equipe. Temos jogadores, como Bontempo e Victor Hugo, mais jovens, com contusões semelhantes à do Neymar. A questão da contusão cria-se uma repercussão maior por ser ele. Deve estar sendo tratado como os demais. O Santos tem equipamentos e estamos recuperando ele. O que nós temos de orientação é que deve retornar antes do fim do Brasileiro”, declarou o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal De Olho no Peixe, em Bragança Paulista.

Assim, sem o astro, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira (01/10), contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26° rodada do Brasileirão.

