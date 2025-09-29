Depay segue fora e Corinthians deve ter ataque modificado contra o Inter

O Corinthians seguirá sem contar com Memphis Depay nesta quarta-feira (01/10), quando enfrenta o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 segue em recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido na partida contra o Athletico-PR, no último dia 10.

Desde a lesão, Depay perdeu os compromissos diante de Fluminense, Sport e Flamengo. Contudo, segundo Dorival Júnior, o jogador ainda não iniciou trabalhos com bola e segue em processo de transição.

“Não teremos o Memphis, tampouco o André Ramalho nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida”, afirmou o técnico.

Além da ausência do holandês, o Corinthians também não terá Yuri Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, para compor o setor ofensivo, Dorival deve escolher entre Talles Magno, Romero, Vitinho e Kayke como parceiros de Gui Negão.

O ataque alvinegro vem sofrendo alterações constantes. Afinal, o últimos quatro jogos, o time entrou em campo sempre com uma dupla diferente. O nome mais presente é de Gui Negão, que ficou fora do embate contra o Sport somente por estar cumprindo suspensão. Contudo, o outro atleta alternava entre Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho e Kayke.

No departamento médico, além de Memphis, seguem André Carrillo, Rodrigo Garro e André Ramalho. O meia Charles já realiza atividades de transição com a preparação física.

O próximo compromisso do Corinthians

Com a derrota para o Flamengo, o Corinthians caiu para a 12ª posição na tabela, somando 29 pontos. Assim, uma vitória na próxima rodada é crucial para o Timão voltar a subir na classificação, mirando uma vaga no G6.

