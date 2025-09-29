Conte, do Napoli, manda recado a De Bruyne: “Se ficou chateado, achou a pessoa errada”

De Bruyne anotou, de pênalti, o gol do Napoli no revés para o Milan - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

No duelo que valia a liderança do Campeonato Italiano, o Napoli perdeu por 2 a 1 para o Milan, no San Siro. Durante a partida, De Bruyne, que estufou a rede de pênalti, demonstrou não ter gostado de ser substituído e recebeu o recado do técnico Antonio Conte. O comandante frisou, em entrevista coletiva, que espera que a chateação do belga seja apenas pelo resultado negativo.

“Espero que ele tenha ficado chateado com o resultado, porque se ele ficou chateado com qualquer outra coisa… ele escolheu a pessoa errada”, afirmou.

Vale destacar que o meio-campista deixou o gramado aos 27 do segundo tempo para dar lugar a Elmas. No entanto, o jogador balançou a cabeça de forma negativa ao sair do campo, o que poderia ser uma reclamação.

Na primeira rodada da Champions League, o bela teve que deixar o gramado aos 26 minutos contra o Manchester United, quando a equipe italiana estava com dez jogadores em campo (expulsão de Di Lorenzo).

Três times terminam a quinta rodada com a mesma pontuação: Milan, Napoli e Roma. A equipe da capital, que derrotou o Hellas Verona também neste domingo (28), chegou aos 12 pontos, em terceiro lugar com quatro gols de saldo.

Por fim, o Napoli volta a campo pela Champions League, quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Sporting, pela segunda rodada da fase de liga. Essa será a chance dos comandados de Conte buscarem a primeira vitória no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.